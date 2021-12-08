قائد فصيل عراقي مسلح يعلن الاتفاق على تأجيل ضرب الأمريكيين ليلة رأس السنة

أعلن الأمين العام لحركة "بابليون" في العراق، ريان الكلداني، اليوم الأربعاء، تأجيل كتائب "سيد الشهداء"، استهداف القوات الأمريكية المقرر ليلة رأس السنة الميلادية.

وقال الكلداني في بيان صحفي: "التقيت قائد كتائب "سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، على خلفية فتح باب التطوع أمام الشباب العراقيين لحمل السلاح ضد القوات الأمريكية في حال عدم التزامها بالاتفاقية بين بغداد وواشنطن بانسحاب جيشها من العراق في 31 ديسمبر الحالي".

وأضاف: "طلبت من الولائي تأجيل موعد العمليات العسكرية لتزامنه مع موسم الأعياد برأس السنة الميلادية وولادة النبي عيسى لدى أبناء الديانة المسيحية، ووافق على ذلك وأجله إلى إشعار آخر".

وعبر الكلداني عن تمنياته في أن تكون هذه "رسالة سلام إلى الداخل والخارج من العراقيين، إذ يعبرون إلى العام الجديد، بكل عزم وإرادة واستبشار للمستقبل".

وفي وقت سابق فتحت كتائب "سيد الشهداء" باب التطوع للعراقيين لحمل السلاح ضد القوات الأمريكية وتنفيذ عمليات عسكرية ضدها اعتبارا من منتصف ليلة 31 ديسمبر الحالي.

المصدر: RT