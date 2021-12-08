السيسي يتساءل عن جودة التعليم في 50 دولة إسلامية

تساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن جودة التعليم في 50 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

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وقال السيسي، إن المتحدثين فى ندوة "تحديات وظائف المستقبل"، "منظورهم عالي، خاصة حديثهم عن العلوم والمعرفة على مستوى العالم والتقدم ومستوى التعليم المنتظر خلال السنوات المقبلة".

وتابع: "هتكلم من منظور تنفيذى.. من منظور دول منظمة التعاون الاسلامى.. لدينا 50 دولة يا ترى جودة التعليم ايه؟.. التعليم الجيد حق من حقوق الانسان مش مجرد التعليم ولكن التعليم الجيد.. الطالب اللى قال أنه كان بيدرس وقال هخلاص ويشتغل في شركته.. ده من خلال جودة التعليم المتاح له.. تحقق له فرص عمل ومشاركة حقيقية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في ندوة: تحديات وظائف المستقبل" ضمن فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى: "التعليم فى دول منظمة التعاون الاسلامى.. ما هو التعليم الجيد المتاح؟.. المعرفة الحقيقية وجودتها كنز وثروة مخفية.. ولكن للحصول على التعليم الجيد لابد من قدرات للحصول عليها.. قدرات اقتصادية للدول تقدر توفر التعليم ده".

وتساءل الرئيس السيسي، ما هو حجم التعليم الجيد المتاح فى الدول المتقدمة لتوفير هذا التعليم للجميع؟

وشدد على أنه لا بد من توافر الاقتصاديات القوية للدول لتوفير التعليم الجيد كحق من حقوق الإنسان.

المصدر: اليوم السابع + الأهرام