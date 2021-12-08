"سانا": افتتاح ممر ترنبة-سراقب أمام طلاب إدلب الراغبين بالتقدم لامتحان الثانوية العامة

تم في سوريا، اليوم الأربعاء، افتتاح ممر ترنبة-سراقب الإنساني بريف إدلب أمام طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم للامتحان الترشيحي لشهادة التعليم الثانوي في محافظة حماة.

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ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب، محمد وتي، أن "الجهات المعنية افتتحت الممر وتم تجهيزه بفرق طبية وإشرافية من الهلال الأحمر السوري لتقديم المساعدة للطلاب الراغبين بالقدوم إلى الممر والتوجه إلى حماة لتقديم الامتحان الترشيحي الخاص بشهادة التعليم الثانوي".

وذكرت الوكالة أن التنظيمات الإرهابية منعت في الأعوام الماضية طلاب محافظة إدلب الموجودين في المناطق التي يسيطرون عليها من الوصول إلى الممرات التي فتحتها الدولة ليتسنى لهم التقدم لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بفروعهما المختلفة.

المصدر: سانا