"سانا": "قسد" تغلق طريق القامشلي-تل حميس لقمع مظاهرة لأهالي المنطقة

أفادت وكالة "سانا" بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أغلقت طريق القامشلي-تل حميس لقمع مظاهرة لأهالي المنطقة تنديدا بـ"ممارسات قسد الإرهابية بحقهم ومواصلتها اختطاف الشبان والقاصرين".

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وقالت "سانا": "كان مسلحو الميليشيا اختطفوا أمس الأول 50 قاصرا من مواليد 2004 من أبناء مدينة القامشلي واقتادوهم إلى أحد معسكراتها شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة".

وذكرت الوكالة أن ميليشيا "قسد" صعدت عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بدعم من الطائرات الأمريكية واختطفت العشرات من أهالي أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف تجنيدهم للقتال في صفوفها.

المصدر: "سانا"