بسبب نوبة سعال.. عبد اللهيان يسعف ضيفه المقداد بكأس من الماء وإشادات في مواقع التواصل

لفت موقف حصل خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السوري فيصل المقداد، انتباه عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشاد نشطاء تداولوا المقطع المصور بمبادرة وزير الخارجية الإيراني إلى حمل قنينة المياه الخاصة به إلى ضيفه وزير الخارجي السوري، وملئه كأس المقداد بعد أن أصابته نوبة سعال أثناء حديثه.

ورأى أحد المعلقين أن قمة الأخلاق أن "تتجاوز البروتوكولات في خدمة ضيفك"، وعدّ عدد آخر من النشطاء أن المشهد يعبر عن خلق وُصف بالرفيع.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قد وصل مساء الأحد الماضي إلى طهران في زيارة رسمية لإيران، حيث التقى بعدد من المسؤولين هناك.



المصدر: RT