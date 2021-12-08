بحثا عن منفذة عملية الطعن.. الجيش الإسرائيلي يعتقل طالبة من مدرسة بحي الشيخ جراح بالقدس (صور+فيديو)

اعتقل الجيش الإسرائيلي، طالبة من مدرسة في حي الشيخ جراح بالقدس، بزعم تنفيذها عملية طعن لمستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما صباح اليوم الأربعاء.

החשודה, בת 15. pic.twitter.com/may7d1NGjU — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) December 8, 2021

#فيديو| لحظة اعتقال الاحتلال طالبة من مدرسة الروضة الحديثة في حي الشيخ جراح بالقدس بزعم تنفيذها عملية طعن pic.twitter.com/CUaAFc5UMl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2021

حيث استنفرت القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس واقتحمت مدرسة للفتيات بحثا عن منفذة الطعن التي لاذت بالفرار بعد طعن مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما.

واعتقلت القوات الإسرائيلية طالبة في المدرسة بعدما ما أظهرت كاميرات المراقبة أن منفذة عملية الطعن فتاة طالبة، كما تبين أن حالة المستوطنة المطعونة مستقرة.

وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت صباح اليوم إصابة مستوطنة بجروح خطيرة، في عملية طعن بحي الشيخ جراح في القدس، لافتة إلى أن منفذ حادثة الطعن فتاة.

المصدر: RT