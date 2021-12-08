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بحثا عن منفذة عملية الطعن.. الجيش الإسرائيلي يعتقل طالبة من مدرسة بحي الشيخ جراح بالقدس (صور+فيديو)

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بحثا عن منفذة عملية الطعن.. الجيش الإسرائيلي يعتقل طالبة من مدرسة بحي الشيخ جراح بالقدس (صور+فيديو)
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اعتقل الجيش الإسرائيلي، طالبة من مدرسة في حي الشيخ جراح بالقدس، بزعم تنفيذها عملية طعن لمستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما صباح اليوم الأربعاء.

حيث استنفرت القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس واقتحمت مدرسة للفتيات بحثا عن منفذة الطعن التي لاذت بالفرار بعد طعن مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما.

واعتقلت القوات الإسرائيلية طالبة في المدرسة بعدما ما أظهرت كاميرات المراقبة أن منفذة عملية الطعن فتاة طالبة، كما تبين أن حالة المستوطنة المطعونة مستقرة.

وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت صباح اليوم إصابة مستوطنة بجروح خطيرة، في عملية طعن بحي الشيخ جراح في القدس، لافتة إلى أن منفذ حادثة الطعن فتاة.

المصدر: RT

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