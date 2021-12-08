تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمراسم استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالعاصمة القطرية الدوحة، يظهر موكبه "المهيب"، والخيالة في مرافقته.
وتداول النشطاء مقطع الفيديو، وعلق العديد بالثناء والقيمة لهذا الاستقبال، كما نشرته إذاعة قطر الرسمية، معلقة بالقول: "من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا".
#فيديو |— إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) December 7, 2021
من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين #قطر و #تركيا#اذاعة_قطرpic.twitter.com/UMsbhA8pTk
يستاهل— عيسى السليطي 🇶🇦 (@bohamad111_2) December 7, 2021
حفظ الله سمو أمير البلاد المفدى
وفخامة الرئيس التركي
كل الشكر لدولة قطر على هذا الإستقبال الجميل لفخامة الرئيس التركي ❤— W A E L ⚜ (@waelBahry) December 7, 2021
المصدر: RT
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