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تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

أخبار العالم العربي

تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان
RT
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمراسم استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالعاصمة القطرية الدوحة، يظهر موكبه "المهيب"، والخيالة في مرافقته.

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وتداول النشطاء مقطع الفيديو، وعلق العديد بالثناء والقيمة لهذا الاستقبال، كما نشرته إذاعة قطر الرسمية، معلقة بالقول: "من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا".

المصدر: RT

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