تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمراسم استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالعاصمة القطرية الدوحة، يظهر موكبه "المهيب"، والخيالة في مرافقته.

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وتداول النشطاء مقطع الفيديو، وعلق العديد بالثناء والقيمة لهذا الاستقبال، كما نشرته إذاعة قطر الرسمية، معلقة بالقول: "من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا".

#فيديو |

من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين #قطر و #تركيا#اذاعة_قطرpic.twitter.com/UMsbhA8pTk — إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) December 7, 2021

يستاهل

حفظ الله سمو أمير البلاد المفدى

وفخامة الرئيس التركي — عيسى السليطي 🇶🇦 (@bohamad111_2) December 7, 2021

كل الشكر لدولة قطر على هذا الإستقبال الجميل لفخامة الرئيس التركي ❤ — W A E L ⚜ (@waelBahry) December 7, 2021

المصدر: RT