كازاخستان توجه دعوة لبيدرسن للمشاركة في الجولة المقبلة لمباحثات "أستانا"

وجهت خارجية كازاخستان دعوة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن لحضور المحادثات بـ"صيغة أستانا" بشأن الأزمة السورية، والتي ستجري في العاصمة نور سلطان نهاية الشهر الحالي.

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ونقلت وكالة "تاس" عن المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف قوله اليوم الأربعاء: "تم توجيه الدعوة إلى المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن لحضور المحادثات".

وكانت خارجية كازاخستان قد أعلنت أمس الثلاثاء أن المفاوضات الدولية حول سوريا وفق "صيغة أستانا"، ستعقد في نور سلطان يومي 21 و 22 ديسمبر.

وفي وقت سابق ذكر ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي أن الجولة المقبلة من المحادثات ستركز على قضايا ضمان الأمن وتحليل مدى الامتثال لنظام وقف القتال.

المصدر: "تاس"