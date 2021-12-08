 
مباشر

كازاخستان توجه دعوة لبيدرسن للمشاركة في الجولة المقبلة لمباحثات "أستانا"

أخبار العالم العربي

كازاخستان توجه دعوة لبيدرسن للمشاركة في الجولة المقبلة لمباحثات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwsl

وجهت خارجية كازاخستان دعوة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن لحضور المحادثات بـ"صيغة أستانا" بشأن الأزمة السورية، والتي ستجري في العاصمة نور سلطان نهاية الشهر الحالي.

إقرأ المزيد
مفاوضات
مفاوضات "صيغة أستانا" حول سوريا بكازاخستان في 21 و 22 ديسمبر

ونقلت وكالة "تاس" عن المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف قوله اليوم الأربعاء: "تم توجيه الدعوة إلى المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن لحضور المحادثات".

وكانت خارجية كازاخستان قد أعلنت أمس الثلاثاء أن المفاوضات الدولية حول سوريا وفق "صيغة أستانا"، ستعقد في نور سلطان يومي 21 و 22 ديسمبر.

وفي وقت سابق ذكر ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي أن الجولة المقبلة من المحادثات ستركز على قضايا ضمان الأمن وتحليل مدى الامتثال لنظام وقف القتال.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا