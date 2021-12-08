وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لرئيس وزراء إقليم كردستان أهمية التنسيق في التصدي لـ"داعش"

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان العراق والولايات المتحدة، والتنسيق المشترك في التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء إقليم كردستان، جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني من وزير الدفاع الأمريكي.

وأثنى لويد أوستن على دور البيشمركة المهم في هزيمة "داعش"، وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مساندة البيشمركة والقوات العراقية في الاستشارات والاستخبارات.

وجاء في رسالة وزير الدفاع الأمريكي: "نشكر البيشمركة على دورها المهم في هزيمة "داعش"، ونحيي بإجلال وإكبار تضحيات البيشمركة في الحرب ضد التنظيم".

وشدد على أن هناك علاقة خاصة تربط بين إقليم كردستان وأمريكا، وهي علاقة قائمة على القيم والاحترام المتبادل.

وختم قائلا: "يطيب لنا أن نرحب بالعمل المشترك بين الجانبين.. شكرا على التزامكم بالشراكة المهمة التي تجمعنا".

المصدر: شبكة "رووداو"