تونس.. محكمة التعقيب تقر باختصاص القضاء العسكري في قضية مخلوف والسعودي

أفادت وسائل الإعلام التونسية بأن محكمة التعقيب أصدرت قرارا يقضي بالرفض أصلا بخصوص الطعن الذي رفعته هيئة الدفاع عن النائبين المجمدة عضويتهما سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي.

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وطعنت هيئة الدفاع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي باختصاص القضاء العسكري بالنظر في القضية المتعلقة باقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.

وذكرت وسائل الإعلام أن ملف القضية سيبقى من أنظار القضاء العسكري.

يشار إلى أن الدائرة الجناحية الاولى قررت سابقا الإبقاء على سيف الدين مخلوف في حالة سراح في ملف واقعة الخلاف بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس إبان رفض المحكمة نيابته عن النائب المجمد نضال السعودي، مع تأجيل الجلسة إلى يوم 27 يناير 2022، فيما تقرر الإبقاء عليهما بالسجن فيما يتعلق بقضية المطار.

المصدر: وسائل إعلام تونسية