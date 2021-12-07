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البيت الأبيض يعلن معارضته قرار مجلس الشيوخ بمنع البيع المقترح لصواريخ جو-جو متوسطة المدى للسعودية

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض يعلن معارضته قرار مجلس الشيوخ بمنع البيع المقترح لصواريخ جو-جو متوسطة المدى للسعودية
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أعلن البيت الأبيض أنه يعارض بشدة قرارا لمجلس الشيوخ يمنع البيع المقترح لصواريخ جو-جو متوسطة المدى للسعودية.

يتبع.. 

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