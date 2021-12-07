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مصر.. النيابة تنفي اختطاف فتاة قبطية في الصعيد

أخبار العالم العربي

مصر.. النيابة تنفي اختطاف فتاة قبطية في الصعيد
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الشرطة المصرية
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أصدرت النيابة العامة في مصر بيانا نفت فيه اختطاف فتاة قبطية في قرية نزلة العمودين بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

وقالت النيابة في بيانها إن "الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا باختفاء ميرنا عزيز بعد أن خرجت من مسكنها لحضور درس وقد تزامنت واقعة الاختفاء مع توزيع منشورات زعم فيها مروجوها وقائع غير حقيقية أو صحيحة عن الواقعة، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى حدوث فتنة بين المواطنين وأدى إلى تجمهر بعض الأشخاص وقطعهم الطريق حيث ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة منهم، وبعد تحقيقات موسعة وظهور الفتاة أقرت في التحقيقات بأسباب شخصية وراء الواقعة".

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وأضافت أنها ارتأت غض الطرف عن ذكر تلك الأسباب وعليه فإنها تنفي واقعة الاختطاف".

المصدر: RT

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