 
مباشر
عاجل
السفارة السعودية في فرنسا: الشخص المعتقل فيما يتصل بمقتل خاشقجي لا علاقة له بالواقعة

الدوحة تكشف موعد استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي

أخبار العالم العربي

الدوحة تكشف موعد استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي
Reuters THAIER AL-SUDANI
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwq4

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم غد الأربعاء في الديوان الأميري.

وأضافت الوكالة أن بن حمد سيبحث مع بن سلمان "العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وأشارت إلى أن بن سلمان سيصل مساء الأربعاء إلى الدوحة.

يذكر أن بن سلمان وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التى تعد ثاني محطاته في جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق.

ومن المقرر أن يزور بن سلمان قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

المصدر: "قنا" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا