الدوحة تكشف موعد استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم غد الأربعاء في الديوان الأميري.

وأضافت الوكالة أن بن حمد سيبحث مع بن سلمان "العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وأشارت إلى أن بن سلمان سيصل مساء الأربعاء إلى الدوحة.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل، غدا الأربعاء، في الديوان الأميري، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يصل البلاد مساء يوم غد في زيارة رسمية. #قناhttps://t.co/q81kbx5Uzqpic.twitter.com/KYmO88HvHw — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 7, 2021

يذكر أن بن سلمان وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التى تعد ثاني محطاته في جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق.

ومن المقرر أن يزور بن سلمان قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

المصدر: "قنا" + RT