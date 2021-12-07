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مصر.. شابان ينقذان 10 أشخاص بينهم 5 أطفال من حريق في مبنى بمدينة نصر

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مصر.. شابان ينقذان 10 أشخاص بينهم 5 أطفال من حريق في مبنى بمدينة نصر
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
إخماد حريق في مصر (أرشيف)
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أنقذ شابان 10 أشخاص من الموت بينهم 5 أطفال إثر حريق في مبنى بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال سيف طه الذي تدخل لإنقاذ سكان المبنى وإخماد الحريق إن معظم أهالي المنطقة كانوا يشاهدون الموقف في حالة ذهول بدون أي رد فعل.

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وأضاف أنه بعد سماع صراخ الأطفال لم يتردد في الصعود لإنقاذ الأطفال، إلا أنه وفوجئ بأن أبواب الشقق مغلقة، لكنه كسر الباب ليتمكن من إنقاذ 3 أطفال وإخراجهم دون إصابات أو جروح.

من جهته، قال محمد الأعصر الذي تدخل أيضا في عملية الإنقاذ إنه بعد أن صعد إلى الطابق السابع اتضح أن النيران اندلعت في 3 شقق، لكنه لم يتردد في الدخول إلى واحدة منهم، حيث أخمد الحريق وأنقذ أسرة مكونة من طفلين و3 مسنين.

وقالت عمليات إطفاء القاهرة إنها تلقت بلاغا بنشوب حريق في مبنى بجوار الحديقة الدولية في شارع حسان الباشر بمدينة نصر.

وأضافت أنه "تم توجيه 3 سيارات إطفاء وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى باقي الشقق المجاورة للشقة المحترقة بالعقار محل البلاغ، وتبين أن الحريق شب داخل شقة بالطابق السابع دون خسائر في الأرواح أو إصابات".

 

المصدر: "صدى البلد" 

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