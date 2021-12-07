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مصر.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة "كفن عين شمس"

أخبار العالم العربي

مصر.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة
Reuters
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أجّلت محكمة مصرية النطق بالحكم على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كفن عين شمس" حتى الـ21 من ديسمبر.

وفي 12 مايو الماضي، كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات إجبار 3 أشخاص على تصوير فيديو لهم وهم يحملون أكفانهم تحت تهديد السلاح في القاهرة.

وقال الثلاثة في بلاغ قدموه للشرطة، إن "المدعى عليهم الخمسة تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء، وأكرهوهم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة، في فيلا لأحد المدعى عليهم لعقد جلسة صلح بين عائلتين بينهما ثأر".

المصدر: "البلد"

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