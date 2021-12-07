وفاة رئيس وزراء ليبيا في العهد الملكي مصطفى بن حليم

بن حليم مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ـ (صفحة عائلة بن حليم)

توفي رئيس وزراء ليبيا الأسبق في العهد الملكي مصطفى بن حليم عن عمر ناهز المئة عام، لتطوى بذلك سيرة شخصية من أبرز السياسة في ليبيا.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن بن حليم توفي في دولة الإمارات.

وبن حليم هو ثالث رئيس وزراء في ليبيا بعد استقلالها عام 1951، وكلف بتشكيل الحكومة عام 1954 قبل أن يقدم استقالته منها عام 1957.

وتولى بن حليم وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية قبل أن يكون رئيسا للوزراء.

وله عدد من المؤلفات أبرزها "صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي"، و"ليبيا انبعاث أمة وسقوط دولة".

مصطفى بن حليم ـ (صفحة عائلة بن حليم)

وكان ممنوعا من دخول بلاده في حقبة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعاد إليها بعد سقوط نظام الأخير، إلا أنه غادرها فيما بعد.

ولد بن حليم عام 1921 في مدينة الإسكندرية بمصر بعدما اعتقلت إيطاليا والده، ودرس الهندسة في مصر وتخرج عام 1946، قبل أن يعود إلى بلاده.

المصدر: وسائل إعلام ليبية