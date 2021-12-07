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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وسوريا

واشنطن تؤكد التزامها بفتح قنصلية القدس وتعرب عن معارضتها للاستيطان

أخبار العالم العربي

واشنطن تؤكد التزامها بفتح قنصلية القدس وتعرب عن معارضتها للاستيطان
Reuters
واشنطن تؤكد التزامها بفتح قنصلية القدس
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أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "إدارة الرئيس جو بايدن متمسكة بالتزامها بإعادة فتح القنصلية الأمريكية" في القدس الشرقية المحتلة.

وقال برايس: "كنا واضحين للغاية في ما يتعلق بموقفنا هذا، وليس لدي أي جديد بهذا الشأن" وحول موعد ذلك.

وردا على سؤال ما الذي يمنع الإدارة من تحديد موعد افتتاح القنصلية، وما هي العقبات التي تحول دون ذلك، قال: "هذا شيء نعمل عليه، تحدثنا عنه كثيرا، لقد كنا واضحين تماما بشأن موقفنا، لكن مرة أخرى ليس لدي تحديث لتقديمه".

كما أعلنت الخارجية الأمريكية معارضتها الشديدة لتوسيع إسرائيل أنشطتها الاستيطانية، محذرة من أن ذلك "يضر بآفاق حل الدولتين".

المصدر: وكالات

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