 
مباشر

وزارة النقل السورية: استئناف العمل في مرفأ اللاذقية بعد العدوان الذي تعرض له

أخبار العالم العربي

وزارة النقل السورية: استئناف العمل في مرفأ اللاذقية بعد العدوان الذي تعرض له
استئناف العمل في مرفأ اللاذقية ـ (وزارة النقل السورية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwnq

أعلنت وزارة النقل السورية عودة العمل إلى مرفأ اللاذقية، وذلك بعد إزالة آثار العدوان الذي استهدف ساحة الحاويات التجارية فجر اليوم.

إقرأ المزيد
إخماد حريق في مرفأ اللاذقية السوري بعد هجوم إسرائيلي
إخماد حريق في مرفأ اللاذقية السوري بعد هجوم إسرائيلي

وقالت الوزارة عبر "فيسبوك" إن كوادر الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية، "استأنفت العمل في تفريغ البواخر ونقل الحاويات التجارية".

وأكدت الوزارة أن جميع الكوادر والعمال بخير، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

وأشارت إلى أن إدارة المرفأ وبالتعاون والتنسيق مع محافظة اللاذقية والدفاع المدني والإطفاء والجهات المعنية قامت وفور إخماد الحرائق بتبريد وتنظيف المواقع المتضررة والتأكد من سلامة التجهيزات وبالأخص جاهزية الروافع والآليات والمعدات الثقيلة الموجودة في المرفأ.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا