وزارة النقل السورية: استئناف العمل في مرفأ اللاذقية بعد العدوان الذي تعرض له

استئناف العمل في مرفأ اللاذقية ـ (وزارة النقل السورية)

أعلنت وزارة النقل السورية عودة العمل إلى مرفأ اللاذقية، وذلك بعد إزالة آثار العدوان الذي استهدف ساحة الحاويات التجارية فجر اليوم.

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وقالت الوزارة عبر "فيسبوك" إن كوادر الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية، "استأنفت العمل في تفريغ البواخر ونقل الحاويات التجارية".

وأكدت الوزارة أن جميع الكوادر والعمال بخير، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

وأشارت إلى أن إدارة المرفأ وبالتعاون والتنسيق مع محافظة اللاذقية والدفاع المدني والإطفاء والجهات المعنية قامت وفور إخماد الحرائق بتبريد وتنظيف المواقع المتضررة والتأكد من سلامة التجهيزات وبالأخص جاهزية الروافع والآليات والمعدات الثقيلة الموجودة في المرفأ.

المصدر: RT