عبر الربع الخالي.. افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان (فيديو)

دشنت السعودية وسلطنة عمان يوم الثلاثاء أول طريق بري بين البلدين، في عمل إنشائي وصف بـ"المعجزة الهندسية".

وأكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان سعيد بن حمود بن سعيد المعولي أن افتتاح الطريق الإستراتيجي الذي يبدأ من دوار عبري بمحافظة الظاهرة وينتهي عند تقاطع البطحاء السعودية بطول 725 كم مرورا بصحراء الربع الخالي سيسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي بين الأشقاء في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وصرح بأن الطريق سيسهل حركة المرور وتنقل المواطنين والمقيمين بين البلدين ويفتح آفاقا لوجستية واسعة لدعم مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية.

وأفاد في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأن شبكة الطرق بسلطنة عمان تربط الطريق الجديد بالموانئ العمانية والمناطق الحرة والمطارات، مما سيسهم في تنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الطريق يمر بالقرب من حقل الشيبة النفطي، ويبدأ دخول الربع الخالي بالطريق الجديد من منطقة حرض، مرورا بالبطحاء، ثم يتجه نحو المنفذ الحدودي العماني الجديد، ويتوقع أن يقلص زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط تقريبا.

ولفتت إلى أن "الطريق شهد عملا ضخما وإعجازيا بإزالة نحو 130 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية من صحراء الربع الخالي، وهو ما يعادل 26 هرما من الحجم الكبير، وذلك لتمهيد الطريق نحو إنجاز التحدي الهندسي الضخم. فيما بلغت تكلفة العمل نحو 250 مليون دولار".

المصدر: وكالات