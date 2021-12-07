ولي العهد السعودي يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية (صور)
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الثلاثاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد سيصل العاصمة الإماراتية أبو ظبي وفي مقدمة مستقبليه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
#صور | سمو #ولي_العهد يصل العاصمة الإماراتية أبوظبي وفي مقدمة مستقبليه سمو ولي عهد #أبوظبي#ولي_العهد_في_الإمارات#واسpic.twitter.com/sLLv94qMpw— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2021
المصدر: وكالات
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