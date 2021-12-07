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ولي العهد السعودي يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية (صور)

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية (صور)
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الثلاثاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد سيصل العاصمة الإماراتية أبو ظبي وفي مقدمة مستقبليه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: وكالات

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