الداخلية السورية تعلن اغتيال أحد كوادرها برصاص مسلحين في درعا
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أعلنت وزارة الداخلية السورية أن أحد كوادرها من ضباط الصف العاملين في مخفر ناحية الشجرة اغتيل على أيدي مسلحين في محافظة درعا.
وقالت الوزارة إن "مسلحين استهدفوا أحمد علي نحلاوي أثناء تأدية واجبه الوطني" دون تفاصيل أخرى.
بينما ذكرت وسائل إعلام محلية في المحافظة أن مسلحين مجهولين استهدفوا نحلاوي بإطلاق نار مباشر عليه "أثناء مروره عبر منطقة العلان على الطريق الواصل بين بلدتي سحم الجولان ونافعة في منطقة حوض اليرموك".
المصدر: RT
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