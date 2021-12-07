بن سلمان يبعث برقية لسلطان عمان في ختام زيارته للسلطنة

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية لسلطان عمان هيثم بن طارق في أعقاب مغادرته للسلطنة بعد زيارة رسمية.

وقال بن سلمان في البرقية: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. صاحب الجلالة، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع جلالتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: "واس"