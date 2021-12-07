المغرب.. انتحار مالك بازار شهير في مراكش بسبب أزمة كورونا
Reuters
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أقدم مالك بازار مشهور في سوق السمارين على الانتحار برمي نفسه من فوق سطح منزله بحي باب دكالة بمقاطعة مراكش المغربية.
وبحسب المصادر، فإن سبب انتحار الرجل هو القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة المادية الخانقة مع قلة فرص العمل.
وفور علم رجال الأمن بالواقعة انتقلوا إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساتها وتم نقل جثة المتوفي إلى مستودع الأموات بمراكش.
المصدر: "زنقة 20"
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