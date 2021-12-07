السودان.. مكتب رئيس مجلس السيادة يقدم شكوى ضد مديرة مكتب وكالة "أ ف ب" الفرنسية

قدم مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان شكوى لدى نيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات، ضد مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في الخرطوم منى زكي.

وأشار المكتب إلى أن "الشكوى تتعلق بالمادة (26 أ) المرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفي والمادة (26 ب) المتعلقة بنشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة".

وأضاف: "جاءت الشكوى بسبب ما أوردته الوكالة الفرنسية، كذبا وتلفيقا، على لسان رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان بأن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين".

وشدد المكتب، على أن "وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثا مغايرا ومناقضا لما قاله البرهان، وهو حديث مسجل صوتيا.. البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية ".

وتابع: "بين البرهان في الحوار الذي أجرته معه الوكالة، أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناءً بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة وذلك في إشارة للحركات المسلحة، بيد أن البرهان لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة ".

من جهة أخرى، قام مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني بالاتصال بمكتب وكالة "أ ف ب" الفرنسية لنفي وتقديم اعتذار رسمي لما بدر منهم من "عدم مصداقية وتلفيق للمعلومات" إلا أن "الوكالة لم تقم بنفي هذا الحديث الكاذب ووعدت بسحب إجابة السؤال، بعد أن تناولته الوكالات والصحف والوسائط الالكترونية، ولكنها لم تفعل".

وأكد مكتب رئيس مجلس السيادة المضي في هذه القضية باعتبارها "سابقة خطيرة" تستدعي المساءلة أمام القانون .

المصدر: RT + "إعلام مجلس السيادة الانتقالي"