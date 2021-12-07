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مراسلنا: سقوط طائرة عسكرية عراقية جنوبي البلاد (صور)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سقوط طائرة عسكرية عراقية جنوبي البلاد (صور)
RT
سقوط طائرة عسكرية عراقية جنوبي البلاد
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة عسكرية عراقية سقطت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وذكر مراسلنا أن الطائرة العسكرية تحطمت خلال تحليقها في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وأضاف أن الطائرة وهي من نوع (هليكوبتر) سقطت بسبب خلل فني.

وأشار المراسل إلى إصابة طاقم الطائرة بكسور، دون وجود وفيات.

مراسلنا: سقوط طائرة عسكرية عراقية جنوبي البلاد (صور)
RT
مراسلنا: سقوط طائرة عسكرية عراقية جنوبي البلاد (صور)
RT

المصدر: RT

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