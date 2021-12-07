مراسلنا: سقوط طائرة عسكرية عراقية جنوبي البلاد (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwmc
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة عسكرية عراقية سقطت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وذكر مراسلنا أن الطائرة العسكرية تحطمت خلال تحليقها في محافظة ميسان جنوبي البلاد.
وأضاف أن الطائرة وهي من نوع (هليكوبتر) سقطت بسبب خلل فني.
وأشار المراسل إلى إصابة طاقم الطائرة بكسور، دون وجود وفيات.
RT
RT
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.