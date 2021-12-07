مراسلنا: سقوط طائرة عسكرية عراقية جنوبي البلاد (صور)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة عسكرية عراقية سقطت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وذكر مراسلنا أن الطائرة العسكرية تحطمت خلال تحليقها في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وأضاف أن الطائرة وهي من نوع (هليكوبتر) سقطت بسبب خلل فني.

وأشار المراسل إلى إصابة طاقم الطائرة بكسور، دون وجود وفيات.

RT

RT

المصدر: RT