بيل غيتس يزور قطر ويجتمع مع الأمير تميم والشيخة موزا

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الذي اجتمع اليوم أيضا مع الشيخة موزا رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأفاد الديوان الأميري بأن استقبال الشيخ تميم للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" والرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية جاء "للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد".

سمو الأمير المفدى يستقبل بمكتبه في الديوان الأميري، سعادة بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد. https://t.co/dSwGxsnJpmpic.twitter.com/kdaaQpOuFZ — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 7, 2021

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اجتمعت أيضا مع غيتس، وأنه تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالبحث العلمي والتمكين الاقتصادي للشباب.

وعقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرمن آل ثاني اجتماعا مع غيتس وكتب عبر "تويتر": "سررت بالترحيب بالسيد بيل غيتس.. اليوم في الدوحة، حيث ناقشنا شراكة "صندوق قطر للتنمية" و "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، إلى جانب الجهود الدولية الرامية للاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية في أفغانستان.

سررت بالترحيب بالسيد بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس اليوم في #الدوحة، حيث ناقشنا شراكة @qatar_fund و @gatesfoundation، إلى جانب الجهود الدولية الرامية للاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية في #أفغانستان. pic.twitter.com/SEKE7jR7j2 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 7, 2021

المصدر: وسائل إعلام قطرية