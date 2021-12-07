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بيل غيتس يزور قطر ويجتمع مع الأمير تميم والشيخة موزا

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بيل غيتس يزور قطر ويجتمع مع الأمير تميم والشيخة موزا
Reuters Naseem Mohammed Bny Huthil
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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الذي اجتمع اليوم أيضا مع الشيخة موزا رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأفاد الديوان الأميري بأن استقبال الشيخ تميم للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" والرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية جاء "للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد".

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اجتمعت أيضا مع غيتس، وأنه تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالبحث العلمي والتمكين الاقتصادي للشباب.

وعقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرمن آل ثاني اجتماعا مع غيتس وكتب عبر "تويتر": "سررت بالترحيب بالسيد بيل غيتس.. اليوم في الدوحة، حيث ناقشنا شراكة "صندوق قطر للتنمية" و "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، إلى جانب الجهود الدولية الرامية للاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية في أفغانستان.

المصدر: وسائل إعلام قطرية

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