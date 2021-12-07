 
مباشر

شقيق مرتكب جريمة الإسماعيلية يكشف مفاجآت حول ارتكاب الجريمة بسبب شذوذ جنسي

أخبار العالم العربي

شقيق مرتكب جريمة الإسماعيلية يكشف مفاجآت حول ارتكاب الجريمة بسبب شذوذ جنسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwln

أدلى شقيق مرتكب جريمة الإسماعيلية البشعة في مصر بأقواله في نص التحقيقات حول الجريمة التي وصفت بأنها الأبشع في تاريخ مصر الحديث.

إقرأ المزيد
مصر.. تأجيل الحكم في قضية سفاح الإسماعيلية
مصر.. تأجيل الحكم في قضية سفاح الإسماعيلية

وتحدث عبد الله شقيق الجاني عن حياة أخيه وتصرفاته، واللحظات الفاصلة في حياته وعودته إلى إدمان المواد المخدرة مجددا، بعد خروجه من المصحة، ورده على ادعاءات اغتصاب المجني عليه لأمه وأخته وممارسة الشذوذ الجنسي مع الجاني.

ونفى شقيق الجاني، ممارسة المجني عليه الشذوذ الجنسي مع الجاني قائلا: "الكلام ده مش صحيح، وأنا أول مرة أسمع الكلام ده".

وحول قيام المجني عليه باغتصاب والدة الجاني وشقيقته قال شقيق مرتكب الجريمة: 

"الكلام ده محصلش، وهو أكيد كان بيقول أي كلام".

وانعقدت أمس الاثنين، أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، ثاني جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية عبد الرحمن ن. 29 سنة، سماك، وشهرته "دبور"، المتهم في "جريمة الإسماعيلية"، بقتل صديقه أحمد محمد صديق، وفصل رأسه عن جسده في الشارع، حيث تم تأجيل القضية إلى جلسة 9 سبتمبر للنطق بالحكم.

المصدر: الوطن

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا