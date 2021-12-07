"سانا": الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا بشمال الحسكة ويجبره على التراجع

أفادت وكالة "سانا" بأن "حاجزا للجيش العربي السوري في محيط قرية الصالحية بشمال الحسكة، اعترض رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي أثناء خروجه من مدينة القامشلي".

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وأشارت "سانا" نقلا عن مصادر محلية إلى أن "عناصر حاجز للجيش العربي السوري اعترضوا رتلا لقوات الاحتلال الأميركي مؤلفا من 5 عربات مدرعة حاول العبور من مدينة القامشلي باتجاه قرية الصالحية، وأجبروه على التراجع وتغيير طريقه".

وبحسب "سانا"، اعترض أهالي قرية الدمخية بريف القامشلي في الـ30 من الشهر الماضي، رتلا للقوات الأميركية، ورشقوه بالحجارة وأجبروه على التراجع.

المصدر: "سانا"