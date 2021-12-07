الخارجية العراقية لـRT: رحلة إجلاء ثامنة للمهاجرين على حدود بيلاروس - فيديو - صورة

أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رحلة ثامنة للمهاجرين العراقيين على الحدود مع بيلاروس.

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وقال لـRT، إن "رحلة إجلاء استثنائية ثامنة للراغبين بالعودة طوعا ستتوجه اليوم إلى العراق وعلى متنها 417 مسافرا".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية مستمرة في إجلاء الراغبين بالعودة طوعا".

المصدر: RT