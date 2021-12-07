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الخارجية العراقية لـRT: رحلة إجلاء ثامنة للمهاجرين على حدود بيلاروس - فيديو - صورة

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الخارجية العراقية لـRT: رحلة إجلاء ثامنة للمهاجرين على حدود بيلاروس - فيديو - صورة
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أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رحلة ثامنة للمهاجرين العراقيين على الحدود مع بيلاروس.

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وقال لـRT، إن "رحلة إجلاء استثنائية ثامنة للراغبين بالعودة طوعا ستتوجه اليوم إلى العراق وعلى متنها 417 مسافرا".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية مستمرة في إجلاء الراغبين بالعودة طوعا".

الخارجية العراقية لـRT: رحلة إجلاء ثامنة للمهاجرين على حدود بيلاروس - فيديو - صورة

المصدر: RT

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