الكاظمي وبارزاني يؤكدان التعاون والتنسيق لـ"درء خطر الإرهاب"

ناقش رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني التهديدات الأمنية والاعتداءات الأخيرة لتنظيم "داعش الإرهابي".

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وناقش الطرفان "الاعتداءات التي طالت مواقع للقوات الأمنية العراقية والمواطنين العراقيين، وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من البيشمركة والمدنيين".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، الدعم الكامل لجهود البيشمركة في مقارعة الإرهاب، والتنسيق الكامل بين القوات المسلحة العراقية من الجيش والبيشمركة والقوى الأمنية الأخرى، ولاسيما في مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين.

وأشار الكاظمي إلى "ضرورة المضي في تنشيط عمل اللجان التنسيقية المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة بهدف ردع ومطاردة فلول الإرهاب والقضاء عليها؛ لما تمثله من خطر على العراق والمنطقة كلها".

من جانبه، شكر بارزاني الكاظمي وأبدى استعداد الإقليم التام للتعاون والتنسيق مع القوات العراقية لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق.



المصدر: RT