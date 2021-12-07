مصادر لـRT: الدراجة النارية التي انفجرت في البصرة كانت تحمل عبوات ناسفة

كشفت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، أن الدراجة النارية التي انفجرت في محافظة البصرة، كانت تحمل عبوات ناسفة.

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وقالت المصادر لـRT، إن "الانفجار الذي شهدته المحافظة اليوم، كان بسبب وجود عبوات ناسفة على دراجة نارية لم تعرف عائديتها حتى الآن".

وأضافت: "لم يتضح بعد إذا ما كان تنظيم داعش يقف وراء العملية أم لا".

وأشارت إلى أن "التحقيقات الأولية لم تتوصل بعد إلى أن الدراجة النارية كانت مفخخة أم أنها استخدمت لنقل العبوات".

المصدر: RT