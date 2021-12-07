تونس.. التوصل إلى حل في أزمة النفايات بمدينة صفاقس

أكد يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة صفاقس التونسية أنه تم التوصل إلى حل ينهي أزمة النفايات بالمدينة.

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وقي تصريح لإذاعة "شمس أف إم"، أشار يوسف العوادني إلى أن هذه الأزمة "نجم عنها تراكم للفضلات منذ أكثر من 70 يوما حيث أنها تسببت في حالة من الاحتقان في صفوف الأهالي وخاصة في مدينة عقارب".

وأوضح أن "وزيري الشؤون الاجتماعية والبيئة تعهدا خلال اجتماع يوم أمس بالانطلاق في رفع الفضلات بداية من مساء يوم غد الأربعاء إلى مكان يبعد عن المدينة والتجمعات السكنية بحوالي 62 كيلومتر"، لافتا إلى أن "المكان المقصود هو أرض دولية مساحتها 118 هكتارا، وانطلاق أشغال فتح الطريق المؤدي للأرض منذ يوم أمس".

وأعلن العوادني أن "وزيرة البيئة وأكدت وجود برنامج لإحداث مصب مراقب ستتم تهيئته تباعا علاوة على التفكير في عملية تثمين النفايات"، مشددا على أن "إضراب 10 ديسمبر مازال قائما إلى حين الرفع الكلي للفضلات والتثبت من جدية القرارات المتخذة".

المصدر: "نسمة"