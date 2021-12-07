 
مباشر

"حماس" تعقب على إعلان الرئيس الجزائري عن التحضير لـ"استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية"

أخبار العالم العربي

Reuters Suhaib Salem
مناصري حركة "حماس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwjm

عقبت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، على إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن التحضير لـ"استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا".

إقرأ المزيد
الرئيس الجزائري يعلن صرف 100 مليون دولار لفلسطين
الرئيس الجزائري يعلن صرف 100 مليون دولار لفلسطين

وفي بيان لها، قالت "حماس": "نقدر عاليا الموقف التاريخي للجزائر، حكومة وشعبا، في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في المقاومة والتحرير، وبهذه المناسبة فإننا نرحب بدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية في الجزائر".

وأضافت الحركة: "حماس ملتزمة بموقفها وسياستها الثابتة بالترحيب بكل جهد عربي وإسلامي ووطني لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وهي كلها جهود مقدرة ومشكورة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا