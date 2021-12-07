"حماس" تعقب على إعلان الرئيس الجزائري عن التحضير لـ"استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية"

عقبت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، على إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن التحضير لـ"استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا".

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وفي بيان لها، قالت "حماس": "نقدر عاليا الموقف التاريخي للجزائر، حكومة وشعبا، في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في المقاومة والتحرير، وبهذه المناسبة فإننا نرحب بدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية في الجزائر".

وأضافت الحركة: "حماس ملتزمة بموقفها وسياستها الثابتة بالترحيب بكل جهد عربي وإسلامي ووطني لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وهي كلها جهود مقدرة ومشكورة".

المصدر: RT