مفاوضات "صيغة أستانا" حول سوريا بكازاخستان في 21 و 22 ديسمبر

قال المتحدث باسم خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف، إن المفاوضات الدولية حول سوريا وفق "صيغة أستانا"، ستعقد في مدينة نور سلطان يومي 21 و 22 ديسمبر.

وأضاف صمادياروف، اليوم: "الاجتماع سيعقد في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر عبر الإنترنت، وأكدت جميع الأطراف مشاركتها في الفعالية".

وأوضح صمادياروف أن الحديث يدور، بما في ذلك عن الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) وكذلك الأطراف التي تتمتع بصفة مراقب.

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عقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى السادس عشر حول سوريا يومي 7 و 8 يوليو في نور سلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وخلاله ناقش المفاوضون، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وكذلك تدابير بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن، والبحث عن المفقودين.

المصدر: تاس