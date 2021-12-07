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مصر تتسلم عيادتين متنقلتين خاصتين بكورونا هدية من الولايات المتحدة

أخبار العالم العربي

مصر تتسلم عيادتين متنقلتين خاصتين بكورونا هدية من الولايات المتحدة
AFP
مصر - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام مصرية بأن عيادتين متنقلتين بمستلزماتهما المتخصصة بتحاليل واختبارات كورونا وصلتا مصر هدية مقدمة من الولايات المتحدة في إطار علاقات البلدين المتميزة.

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وأشير إلى أن العيادتين المتنقلتين أهدتهما الولايات المتحدة بهدف "تعزيز إجراءات مجابهة انتشار الفيروس"، وأن مراسم استقبال الهدية حضرها عدد من قادة القوات المسلحة  المصرية.

وأعرب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال مراسم الاستقبال عن الشكر على "الإهداء الذي يعبر عن مدى تضامن الجانب الأمريكي مع مصر في حربها ضد أحد أهم الكوارث الإنسانية المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا، فيما أعرب السفير الأمريكي في القاهرة عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة".

وافيد في السياق بأن العيادتين من المقرر أن تتبعا "إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وسوف يتم استخدام تلك العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة فيروس كورونا التي تقوم بها الحكومة المصرية للحد من انتشاره بمصر، ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير في دعم القطاع الطبي".

 ولفتت صحيفة اليوم السابع إلى أن مصر "كانت قد أرسلت شحنات من المساعدات الطبية تتضمن أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة الجائحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار التعاون الطبي بين الجانبين".

 المصدر: اليوم السابع

 

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