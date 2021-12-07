 
مباشر

الحوثيون يعلنون عن استهداف وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهداف عسكرية في الرياض بصواريخ ومسيرات

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون عن استهداف وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهداف عسكرية في الرياض بصواريخ ومسيرات
Reuters Handout .
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwhu

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الثلاثاء عن استهداف وزارة الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وأهداف عسكرية أخرى في الرياض بطائرات مسيرة وعدد من الصواريخ.

إقرأ المزيد
التحالف العربي يعلن تدمير مخازن وورش صواريخ باليستية ومسيرات للحوثيين في صنعاء
التحالف العربي يعلن تدمير مخازن وورش صواريخ باليستية ومسيرات للحوثيين في صنعاء

وفي بيان له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية (عملية السابع من ديسمبر) استهدفت عددا من الأهدافِ العسكرية التابعة للعدو السعودي في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير، ونفذت العملية بعدد من الصواريخ الباليستية و25 طائرة مسيرة".

وأوضح سريع أن العملية نفذت بالشكل الآتي: "

- 6 طائرات مسيرة نوع "صماد 3" وعدد من صواريخ "ذي الفقار" استهدفت وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية أخرى في العاصمة الرياض.

 - 6 طائرات مسيرة نوع "صماد 2 و3" استهدفت قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف وشركة أرامكو بجدة.

- 5 طائرات مسيرة نوع "صماد 1 و2" استهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير.

- 8 ثمان طائرات مسيرة نوع "قاصف 2K" وعدد كبير من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع حساسة وهامة في مناطق أبها وجيزان ونجران".

وأشار سريع إلى أن "القوات المسلحة اليمنية تهيب بكافة المواطنين والمقيمين في المناطق المستهدفة إلى الابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا".

وأضاف: "إن القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد بالتصعيد وستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضمن دفاعها المشروع عن الشعب والوطنِ".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا