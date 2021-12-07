مراسلنا: اجتماع بين الصدر وبلاسخارت بشأن تداعيات نتائج الانتخابات العراقية (فيديو)
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أفاد مراسل RT بالعراق، اليوم الثلاثاء، بأن اجتماعا يعقد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بمدينة الحنانة جنوبي البلاد.
وذكر مراسلنا، أن بلاسخارت زارت الصدر صباح اليوم في مقر إقامته بمدينة الحنانة بمحافظة النجف لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأضاف، أن الاجتماع ما زال مستمرا ولم تترشح منه أي معلومات حتى اللحظة.
يذكر أن "الكتلة الصدرية" التي يقودها مقتدى الصدر، حصلت على المركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ73 مقعدا من أصل 329.
المصدر: RT
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