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التخطيط المصرية تكشف مصير أرض "الحزب الوطني" في ميدان التحرير

أخبار العالم العربي

التخطيط المصرية تكشف مصير أرض
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة
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كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد مصير أرض "الحزب الوطني" المنحل الذي ترأسه الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، الواقعة في ميدان التحرير بالقاهرة.

وقالت السعيد في تصريح لقناة "أم بي سي مصر" إن "أرض الحزب الوطني سيتم طرحها للاستثمار خلال أسابيع قليلة لأننا انتهينا من جميع الدراسات، ولكن لدينا بعض الاشتراطات التي سيتم التأكد منها أولا ثم يتم طرحها".

وأشارت إلى أنه "تم توقيع اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير مع تحالف يضم 3 شركات دولية متخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى".

وتابعت أن "مجمع التحرير بعد تطويره سيكون عبارة عن غرف فندقية وبعضها شقق فندقية، والتحالف الذي سيباشر العمل في المجمع يضم شركات لديها خبرات كبيرة في تطوير المباني التاريخية، وتصبح في ما بعد علامات فارقة".

وأردفت قولها: "بعد دراسة المخططات جلسنا مع مجموعة من المطورين وأصدرنا دفتر شروط وتقدم لنا مجموعة كبيرة من الشركات وتم الاتفاق على 7 شركات وتم تخفيضها إلى 3 شركات".

 

المصدر: "القاهرة 24"

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