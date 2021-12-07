قيس سعيد: أستغرب وجود قضية جارية ضد الرئيس الأسبق بن علي (فيديو)
RT https://www.facebook.com/Presidence.tn
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwfl
أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن استغرابه لوجود قضية جارية ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بحالة فرار، في حين أنه توفي.
وقال الرئيس التونسي خلال لقائه عددا من ممثلي السلطة القضائية في قصر قرطاج مساء الاثنين، إن المعني بالأمر "تجاوز العدالة الانتقالية وانتقل إلى العدالة الإلهية".
وأضاف سعيد أنه يعلم جيدا وبالاسم "ماذا فعل عدد من القضاة وماذا أخفوا".
وصرح بأنه تم السكوت عن حجز جزء من آلات تجسس جاءت من الخارج وتمس بالأمن القومي.
وتساءل: ''إلى متى سيتواصل الأمر على ما هو عليه في القضاء رغم أنه أهم من كل السلط".
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.