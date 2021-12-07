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التحالف العربي يعلن تدمير 3 مراكز عمليات للحوثيين في صنعاء

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التحالف العربي يعلن تدمير 3 مراكز عمليات للحوثيين في صنعاء
Reuters AHMED YOSRI
المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ضرب مراكز عسكرية لجماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء، "استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين".

وقال التحالف إن "الضربات دمرت ثلاثة مراكز عمليات تابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء".

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وأضاف أن "مراكز العمليات التي تم تدميرها ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات (باتجاه السعودية) صباح الإثنين".

وأكد "شرعية الضربات وموافقتها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، مشيرا إلى أنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

المصدر: "صحيفة اليوم السعودية" 

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