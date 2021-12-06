 
مباشر

لبنان يعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط حدوده أملا باستعادة الثقة مع السعودية ودول الخليج

أخبار العالم العربي

لبنان يعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط حدوده أملا باستعادة الثقة مع السعودية ودول الخليج
Reuters Dalati Nohra
السراي الحكومي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwdv

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي متابعة السلطات ملف تهريب المخدرات إلى الدول العربية، مؤكدا أن بيروت ستتخذ الإجراءات لضبط الحدود، أملا باستعادة الثقة مع السعودية ودول الخليج.

وقال مولوي في تصريح عقب اجتماع أمني: "نتابع موضوع التهريب عبر كافة المعابر وخصوصا المخدرات".

إقرأ المزيد
"فاينانشال تايمز": شرط السعودية لإعادة التواصل مع لبنان كان زيارة مسؤول غربي للمملكة

وأضاف أن "الدول العربية كانت دائما إلى جانب لبنان، ونحن من واجباتنا تأمين الثقة ببلدنا وذلك لتحقيق المصلحة الوطنية وإراحة اللبنانيين في الداخل أو المتواجدين في الدول العربية".

وتابع: "لطالما وقفت السعودية ودول الخليج مع لبنان ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة الثقة وهذا الأمر من أول اهتمامات وزارة الداخلية".

وأردف قوله: "أعد بضبط الحدود".

المصدر: "الجديد" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا