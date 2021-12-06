اليمن.. تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية.

والمسؤولان المعينان حديثا هما أحمد غالب المعبقي محافظا، ومحمد عمر باناجه نائبا للمحافظ، وفقا لقرار جمهوري نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ويشهد اليمن الذي تمزقه الحرب تدهورا حادا في قيمة الريال الذي سجل 1700 للدولار، أدنى مستوياته على الإطلاق، في السوق الموازية اليوم وفقا لمتعاملين ومكاتب صرافة.

ويبقي البنك المركزي على سعر صرف رسمي عند 530 ريالا للدولار.

المصدر: رويترز