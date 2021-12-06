الحكومة الإسرائيلية تؤجل مشروعا استيطانيا كبيرا

أرجأت الحكومة الإسرائيلية منح موافقة إضافية على مشروع استيطاني كبير في القدس الشرقية يستهدف بناء نحو 9 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين.

واتخذت لجنة تخطيط حكومية إسرائيلية قرارا بعدم المضي قدما في المشروع، الذي حصل على موافقة أولية الشهر الماضي، وأشارت إلى الحاجة لدراسة بيئية، ولم تحدد اللجنة في بيانها جدولا زمنيا لمزيد من المناقشة.

ويعد المشروع خطوة لضم مزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة داخل الحدود البلدية الإسرائيلية للقدس.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان إسرائيلي أن المشروع المعروف للإسرائيليين باسم "عطروت"، نوقش يوم الأحد في اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دون أن يذكر تفاصيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن حث إسرائيل والفلسطينيين على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية، مشيرا إلى أن "دفع النشاط الاستيطاني" يمكن أن يقوض أي جهود للتفاوض على حل الدولتين.

المصدر: "رويترز"