لبنان.. انتفاضة طلابية بعد الكشف عن تحرش معلم "الأخلاقيات" بطالباته (فيديو)

انتفض مئات الطلاب والطالبات في ثانوية "جورج صراف" في طرابلس شمالي لبنان، مطالبين بمعاقبة مدرس كتبت إحدى الطالبات عبر صفحتها على "فيسبوك" منشورا تتهمه فيه بالتحرش.

ومنذ الصباح تجمهر الطلاب والطالبات أمام المدرسة مرددين هتافات تدعم "الناجيات" من التحرش وتطالب بمحاسبة الأستاذ المتهم بالتحرش، حتى أنهم اقتحموا مكتب مدير المدرسة لأنهم اعتبروه "متواطئا" بعد أن اشتكى الطلاب إليه ولم يستمع لهم، وقاموا بطردها منها.

الطلاب والطالبات داخل مكتب مدير ثانوية جورج صراف احتجاجاً على الموقف المتخاذل من المتحرش سامر مولوي.#أخبار_الساحة#قضايا_نسويةpic.twitter.com/1iYewKBrWx — أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) December 6, 2021

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اعتراض من التلاميذ على مدير ثانوية جورج صراف الذي استدعى الطالبة التي نشرت قصتها مع المتحرش #سامر_مولوي لمحاسبتها

تلاميذ بينرفع الراس فيهم#ذكوري#نصدق_الناجياتpic.twitter.com/Jk40HywOoZ — Mhّmd (@dankar) December 6, 2021

اليوم :من داخل ثانوية جورج صراف

اقتحام عدد من الطلاب مكتب مدير المدرسة مما أحدث فوضى كبيرة تطورت إلى التضارب بالأيدي على خلفية قضية التحرش التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ البارحة pic.twitter.com/4gNLIpaO2l — 🕊️𝓩𝓔𝓘𝓝𝓐 ح Ayرد (@blackmirrorefil) December 6, 2021

هذا وانتشرت عبر "تويتر" شهادات للطالبات تتحدثن فيها عن تحرش الأستاذ بهن، وكيف أنه يواجه رفضهن بخفض العلامات.

وجاء في منشور احدى الطالبات أن استاذ "تربية مدنية وقيم إنسانية" في الثانوية كان يعلم صفا للبنات عن الأخلاق والاحترام ضمن مادته "التربية المدنية". بعدها طلب الأستاذ من التلميذات التقاط صورة إلى جانبه، الأمر الذي رفضته بعضهن، خصوصا لأنه هددهن أنه في حال رفضهن لتصرفاته أو لم يتصورن معه ستنخفض علاماتهن.

وتوجه الأستاذ إلى تلميذة معينة بكلمات نابية فقال لها: "يا حقيرة، يا حيوانة، اخرسي"، وعندما التلميذات الرد عليه قال لهن: "انتو بدكن دعس بالصرماية". وطلبت تلميذة الدخول إلى الحمام فرد عليها: "عمليا بالزاوية".

ولم تنته القصة هنا، خاصة وأن التعليقات على المنشور كشفت أمورا جديدة، حيث كتبت إحدى تلميذات ثانوية القلمون، أن الأستاذ كان قد علمها في فترة معينة قبل أن يرحل عن المدرسة بسبب تصرفاته اللاأخلاقية.

شهدت ثانوية "جورج صراف" الرسمية المختلطة في طرابلس انتفاضة كبيرة نفذها الطلاب والطالبات منذ صباح الاثنين لمحاسبة أستاذ"التربية الوطنية"سامر مولوي، بعد توثيق شهادات تتهمه بالتحرش بالطلاب والطالبات ومحاسبة مدير الثانوي محي الدين حداد لاتهامه بالتغاضي المتعمد وتغطيته لسلوك الأستاذ🤔 pic.twitter.com/Tdtn1u35Z2 — 𝘙𝘢𝘮𝘢🦢 (@Rama_Leb) December 6, 2021

هذا وأوقف وزير التربية، عباس الحلبي، الأستاذ عن التدريس، وأحال الملف إلى الهيئة العليا للتأديب، ومصلحة حماية الأحداث في وزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كذلك، طلب الحلبي من المديرية العامة للتربية عبر الوحدات المختصة، تأمين الدعم النفسي والاجتماعي لتلامذة الثانوية.

المصدر: RT