الاتفاق على إطلاق خطة مفصلة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ علي سالم الحبري اليوم الاثنين في العاصمة التونسية، للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي الليبي.

وقال المصرف في منشور عبر "فيسبوك" إنه "تم خلال الاجتماع مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت ابان انجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي، حيث تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.واختتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على اطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوه من توحيد مصرف ليبيا المركزي".

المصدر: RT