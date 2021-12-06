العراق.. تصفية 6 عناصر في "داعش" بضربة جوية غربي البلاد (فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الاثنين أن طيران القوة الجوية قتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية غربي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "بعملية نوعية، خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة ترصد وكرا لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو 160 في صحراء الأنبار، بواسطة طائرة استطلاع للتحالف الدولي وتوعز إلى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية".

وأضافت أن "الضربة أسفرت عن قتل 6 إرهابيين فيما تقوم الآن قوة من الفرقة الخامسة بتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر إرهابية أخرى أو تجهيزات أو أسلحة في المكان ذاته".

المصدر: RT