ليبيا.. برلمانية تكشف سبب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات

أكدت البرلمانية الليبية أسمهان بالعون ورود أنباء عن سرقات للبطاقات الانتخابية وتزوير، مضيفة أن النواب كمسؤولين عن متابعة المناصب القيادية، من حقهم استدعاء المفوضية للتحقيق.

وأوضحت بالعون أن "الاستدعاء سيكون لتوضيح اللبس الحاصل حول الطعون واستبعاد أشخاص دون غيرهم وآلية رجوعهم وتدخل المحاكم الابتدائية، والوقوف على حقيقة ما تردد بشأن سرقة البطاقات والتزوير".

وأضافت أن "المجلس سيكتب توضيحا حول مشاكل التزكيات وكيف جرت، ومدى متابعتها، وذلك بهدف الوصول لانتخابات حرة ونزيهة".

ولفتت البرلمانية الليبية إلى أن "الانقسام السياسي والتدخل الأجنبي معطيات تؤدي إلى عدم استقرار البلاد".

ودعا أكثر من 70 برلمانيا في بيان مشترك رئاسة مجلس النواب السبت الماضي لمساءلة رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح بشأن الاشتباه في التزوير وتجاوز القوانين الانتخابية، مطالبين إياه بعدم إعلان قائمة المترشحين للرئاسة إلا بعد انتهاء جلسة المساءلة.

المصدر: "الجماهيرية"