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الكاظمي: الحكومة ماضية في حفظ أملاك المسيحيين

أخبار العالم العربي

الكاظمي: الحكومة ماضية في حفظ أملاك المسيحيين
Reuters POOL
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الأجهزة الحكومية ماضية في حفظ أملاك المسيحيين.

وورد في بيان حكومي أن "الكاظمي استقبل اليوم غبطة البطريرك مار آوا الثالث رويل، بمناسبة تنصيبه رئيسا لكنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم".

وعبر الكاظمي عن "اعتزاز العراق بجميع مكوناته الأصيلة وأطيافه، بما في ذلك الطيف المسيحي الذي يمتد وجوده في أرض الرافدين إلى عمق التاريخ".

وأعرب عن "أمله لغبطة البطريرك بالتوفيق في مهامه، وبما يعزز التنوع الثري الذي تزخر به أرض العراق، وضرورة الحفاظ على هذا التنوع".

وقال الكاظمي إن "الأجهزة الحكومية ماضية في بذل كل الجهود من أجل حفظ أملاك المسيحيين العراقيين وحقوقهم القانونية، مثلما هو واجبها إزاء أملاك جميع العراقيين ومتعلقاتهم، سواء تواجدوا في بلدهم أم في المهجر".


المصدر: RT

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