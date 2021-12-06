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السعودية تعلن "الجرعة الثالثة" شرطا لدخول الأسواق والمراكز التجارية بدءا من فبراير

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن
Reuters
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أعلنت السعودية أن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا، ستكون شرطا لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، ابتداء من الأول من فبراير 2022.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن "كل من مضى عليهم 8 أشهر وأكثر من تلقيهم الجرعة الثانية، وجميع الفئات العمرية ما فوق 18 عاما، ينطبق عليهم القرار".

وأكدت أنه "سيتم تشديد الرقابة في كافة المنشآت والأسواق والمولات لمنع أي تجاوزات"، مبينة أنه "سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين".

وأشارت إلى أنه سيستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح، وفق تطبيق "توكلنا"، ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع إجراءات جديدة اتخذتها عدة دول في مختلف مناطق العالم، مع سرعة تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

المصدر: RT

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