السعودية تعلن "الجرعة الثالثة" شرطا لدخول الأسواق والمراكز التجارية بدءا من فبراير
أعلنت السعودية أن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا، ستكون شرطا لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، ابتداء من الأول من فبراير 2022.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن "كل من مضى عليهم 8 أشهر وأكثر من تلقيهم الجرعة الثانية، وجميع الفئات العمرية ما فوق 18 عاما، ينطبق عليهم القرار".
وأكدت أنه "سيتم تشديد الرقابة في كافة المنشآت والأسواق والمولات لمنع أي تجاوزات"، مبينة أنه "سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين".
الجرعة التنشيطية؛ شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية،— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 6, 2021
اعتبارًا من 1 فبراير 2022م. pic.twitter.com/0pqfml1vdF
وأشارت إلى أنه سيستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح، وفق تطبيق "توكلنا"، ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع إجراءات جديدة اتخذتها عدة دول في مختلف مناطق العالم، مع سرعة تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
المصدر: RT
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