القوات العراقية تعلن "تأمين" قرية هددها تنظيم "داعش" شمالي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، تأمين الحماية لقرية لهيبان شمالي البلاد بعد أن هددها تنظيم "داعش".

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية المشتركة تعمل على إعادة سكان القرية التابعة إلى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك التي تعرضت إلى تهديد من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت: "وفرنا الحماية اللازمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة 14 - جيش عراقي، وقوة من المحور الخامس - بيشمرگة".

ونفت الخلية "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام العناصر الإرهابية بحرق عدد من منازل المواطنين في هذه القرية".



المصدر: RT